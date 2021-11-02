Александра Зарицкая показала смелый вырез в районе декольте (фото)

Александра Зарицкая всегда поражала своей красотой, привлекательностью и стилем

Но сейчас видно, что солистка группы KAZKA как будто начала еще больше кайфовать от самой себя. Это классно и заметно, ведь даже ее фотографии и взгляд стали другими. Как ранее рассказывала Саша некоторым СМИ, за время участия в проекте «Танцы со звездами», ей удалось похудеть на 20 килограммов. Изменения в фигуре певица подчеркивает эффектным нарядом и уже не боится чуть-чуть приоткрывать свое тело.

На своей странице в Instagram звезда показала новые фотографии. Александра одета в очень нежное платье, однако выглядит это очень сексуально. И не только из-за фатина и смелого выреза в районе декольте, но и из-за невероятно уверенного взгляда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA (@kazka.band)

До этого сама певица признавалась, что ей нравятся перемены в фигуре после похудения.

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