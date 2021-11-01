Відома виконавиця LOBODA презентувала кліп на свій новий сингл Americano, який лише за місяць прослухали понад 7 мільйонів разів.

Дивитися прем’єру кліпу LOBODA – Americano онлайн:

Як розповідає сама співачка, всього за кілька тижнів, нею було ухвалено рішення змінити композицію: «До виходу вже був готовий інший трек, але як це часто буває, до мене раптом приходить Americano, і я розумію, що плани змінюються. І це саме та пісня, яку хочу випускати саме зараз».

Відеороботу було знято у чорно-білих тонах. У кліпі LOBODA розлучається з коханим і роз’їжджає нічним містом за кермом авто, згадуючи його. Режисером виступив Інді Хаїт.

«Мені подобається ЧБ, я люблю плівку. Меланхолія, втрачені почуття, кохання, як танець і самотність, як неминучість. Усі ми – заручники цієї сили, з кожним із нас усе це було. Мені захотілося розповісти про те, що відбувається після кохання. Про ті запахи та звуки, які кожен із нас забирає з собою. Про ті спогади, які назавжди вписані у ландшафт серця», – поділився режисер.

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