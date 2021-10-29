Оля Полякова похвалилася костюмами із секс-шопу

Вийшов четвертий епізод шоу «Дорослі дівчатка», який його ведучі Оля Полякова та Маша Єфросиніна присвятили темі прийняття себе. Розмова, як завжди, вийшла з безліччю пікантних подробиць і подарувала глядачам нову порцію шокуючих зізнань і фактів про знаменитостей.

«Дорослі дівчатка» продовжують утримувати титул шоу, що найбільш переглядається і обговорюється в українському YouTube: сумарно попередні випуски подивилося близько 3,5 мільйонів людей. Зважаючи на все, зі зростанням популярності передачі зростає і градус її відвертості. Так, у четвертому випуску Єфросиніна та Полякова остаточно оголилися перед аудиторією: як буквально, так і в переносному значенні.

Темою нового епізоду стало прийняття себе. Єфросиніна та Полякова почали з обговорення своїх косметичних ритуалів: перша хвиля одкровень чекала на глядачів вже тут. Виявилося, що Оля робить ботокс з 23 років, а у Маші до нього імунітет, але вона страждає через пігментацію на обличчі.

– Люди думають, що ми перероблені жінки. Це найбільше мене дратує, – поділилась Маша Єфросиніна.

– Я роблю ботокс із 23 років. Сьогодні я роблю його раз на вісім місяців. Крім цього, у мене в обличчі більше нічого немає, але я не входжу до кадру без косметичних процедур, – розповіла Оля Полякова.

Також Полякова, обговорюючи з Єфросиніною відверті вбрання, зізналася: «У мене є костюми покоївки та медсестри із секс-шопу».

Високий відсоток щирості та правди — те, за що «Дорослих дівчаток» так сильно та швидко полюбила публіка. Після косметології розмова торкнулася інших питань щодо центральної теми випуску. Маша Єфросиніна та Оля Полякова обговорили вплив хейтерів на невпевненість у собі, правильне харчування та власну «ідеальну вагу» — і навіть оголили свої животи в ефірі, щоб їх порівняти. Не обійшлося і без коментарів на тему нещодавнього інциденту з популярною українською співачкою, яку спіймали за руку на кричущому фотошопінгу своєї зовнішності.