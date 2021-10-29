Знаменитости признали, что не только природа «поддерживает» их лица

То, что телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина и певица Оля Полякова выглядят в свои за сорок просто роскошно – это факт. Но дискуссии о том, насколько их «молодость» естественна, не утихают. И вот, наконец, в новом выпуске их YouTube-шоу «Взрослые девочки» Маша Ефросинина и Оля Полякова признались, что колют ботокс.

– Я делаю ботокс с 23 лет. Сейчас – раз в 8 месяцев, и он у меня там гуляет. В моем лице вообще ничего нет: я не делаю нити, не делаю мезотерапию. У меня очень крупные черты лица, если я начну делать гиалуронку, буду похожа на покусанную пчелами женщину. Сказать, что я ничего не делаю с лицом, – это будет полная ложь. Чтобы сегодня сесть в кадр, я проснулась за три часа до ухода из дома. Ко мне пришла косметолог, она сделала мне ручной массаж лица, который трудно выдержать, потом я нанесла серьезную коллагеновую маску, которая стоит около 150 долларов за одну процедуру. И вот этим сегодня сияю. Я начала посещать косметолога всего два года назад, до этого не была никогда. Считала, что это очень дорого, – призналась Оля Полякова.

Оказалось, что после определенного возраста певица начала много внимания и времени уделять своему лицу. Она никогда не предстанет перед камерой без того, чтобы пройти несколько процедур незадолго до съемок. У нее не бывает так, что просто умылась, накрасилась и зашла «в кадр». Оля Полякова призналась, что ее лица не касались руки пластического хирурга, но лет через 10 она не исключает такого варианта поддержания молодости.

– Я уколола свой первый ботокс в 20 лет. Это мне было совсем не нужно, но меня убедили, что так будет круто, и только тогда я начала быть звездой. Последние пять лет имею проблему: у меня выработался иммунитет к ботоксу, он меня не берет. Отчасти из-за этого и обрезала челку. Потому что мой лоб «ходит» по всему лицу и голове. Я никогда не делаю аппаратные процедуры, потому что у меня есть проблема, из-за которой всегда страдаю, – пигментация на лице. Она появилась полгода назад. Я практически проснулась с рябым лицом. Скорее всего, это была постководная реакция. Мне объясняли, что пигментные пятна – это гормональный сбой, – рассказала Маша Ефросинина.

Телеведущая призналась, что до 42 лет она кайфовала, называя свой возраст и получая восторженную реакцию. Но пигментные пятна очень подкосили ее уверенность в себе, тогда она почувствовала себя старой.

Больше на тему принятия себя от Маши Ефросининой и Оли Поляковой смотрите в новом выпуске YouTube-шоу «Взрослые девочки».

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