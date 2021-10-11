Новогодняя ночь в Майами и шоу в Нью-Йорке на Таймс-Сквер: MONATIK начнет 2022 год в масштабном туре по США

Самый востребованный и влиятельный артист СНГ MONATIK объявил о третьем концертном туре по США. Его песни звучат на самых жарких вечериночках и становятся гимнами дней и ночей миллионов поклонников по всему миру; креатор и новатор, чьи выступления каждый раз поражают новой хореографией, сложнейшими яркими, продуманными до мелочей перфомансами, потрясающими костюмами, спецэффектами и головокружительными шоу-моментами, MONATIK объявляет долгожданные новости для своих поклонников — третий мировой тур, география которого стартует с США.

2022 год MONATIK начнет с присущими только ему, такими необходимыми всем нам сейчас позитивными посылом и эмоциями. В расписании концертов MONATIK на январь Майами, Атланта, Хьюстон, Лос-Анджелес, Сиэтл, Чикаго и Нью-Йорк!

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Ровно два года назад поклонники креатора и новатора из Штатов уже ощутили эту мощную, стильную, яркую энергетику от встречи с любимым артистом! Это были незабываемые шоу, которые прошли с аншлагами — все билеты разлетались задолго до самого концерта и зрители хотели повторить! Команда артиста объявила новость о том, что с 2022 года еще больше зрителей в разных уголках США смогут насладиться выступлением любимого артиста. Сценический продакшн live-performance MONATIK, танцевальные постановки, самый высокий уровень уникального, современного студийного саунд-звучания — все эти основные составляющие, которые ждут встречи с гостями вечера.

MONATIK: JOMO USA TOUR 2022 一 это оживающие на сцене истории любимых песен миллионов слушателей по всему миру из всех альбомов. Такое долгожданное событие, которое наконец-то состоится! Это магия живого выступления, которая так ярко объединяет все, что вы чувствовали, прослушивая песни и просматривая клипы. Это единение тысяч людей с открытыми сердцами в одном ритме, с большой любовью.

Стало известно, что стартует тур MONATIK по Штатам в новогоднюю ночь в Майами, а продолжится в Атланте и Хьюстоне. Также артист посетит мекку арт-искусства — Лос-Анджелес, где в прошлый раз стал единственным артистом из СНГ, приглашенным лично в офис Apple Music. После сольных шоу в Сиэтл и Чикаго, MONATIK отправится в Нью-Йорк, где завершит тур по США масштабным шоу на Таймс-Сквер. Билеты уже в продаже!

Фото – Yukka Podolskaya

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