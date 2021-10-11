Netflix воссоздаст Игру в кальмара в реальной жизни

Фанаты уже согласились принять участие в игре

На днях неизвестный автор в TikTok рассказал русскоязычным пользователям соцсети о том, что вскоре в «Игру в кальмара» можно будет сыграть в реальной жизни. Мол, сам стриминговий сервис Netflix собирается организовать эти игрища.

«Правила и отборы на эту игру уже объявлены студией. В ней примет участие 456 человек на необитаемом острове. Они так же будут играть в игры с денежный приз, вот только это покажут на весь мир», — рассказал тиктокер.

Пользователям такая идея понравилась. Фанаты готовы сыграть в «Игру в кальмара», если обойдется без смертей, как в сериале.

Вероятнее всего, все это просто фейк, чтобы хайпануты на трендовой теме. Ведь найти официальную информации от Netflix о проведении «Игры в кальмара» в реальной жизни не удается.

Напомним, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» от режиссера Хван Дон Хека вышел на Netflix 17 сентября 2021 года. Всего за несколько дней он стал хитом и занял первое место в рейтинге стриминга, обойдя «Бумажный домик».

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