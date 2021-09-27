Настя Каменских показала себя в постели с Потапом: «подзарядка перед съемками» (видео)

Певица часто выкладывает «теплые» фото со своим мужем Потапом в Instagram

В этот раз NK решила раскрыть еще одну сторону их супружеской жизни. Настя поделилась с фанатами «сладким» моментом. На видео видно, как Каменских и Потап по очереди целуют друг друга в постели. При этом выглядят счастливо и очень мило.

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— Самые сладкие пару часов после гастролей и перед длинной съемкой. @realpotap моя подзарядка любви, — подписала видео Настя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчикам очень понравился ролик, они оставили множество комментариев. «Любимая пара. Любви и счастья вам»,«Хочу увидеть вашу дочь, займитесь этим вопросом!»,«Я всегда была уверена, что они будут вместе », — написали фанаты. Но не спят и хейтеры, которые тоже оставили сообщения от себя: «Это никому не интересно!», «Зачем все выкладывать? Счастье любит тишину, а не вот это все», «Ну и фуууу».

Фото — @kamenskux

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