Настя Каменських показала свій сніданок: що співачці потрібно для щастя

Співачка вже давно займається спортом та пропагує здоровий спосіб життя

Не дивлячись на складний концертний графік та постійні переїзди, Настя Каменських намагається тримати себе в формі та добре харчуватись. Нещодавно вона вже розповідала, як нарешті прийняла себе, своє тіло та перестала карати себе за кожні набрані 500 грам.

Поки NK відпочиває вдома, вона вирішила поділитись своїм сніданком з підписниками. В меню у співачки: вівсянка, полуниця, ожина та асорті горішків. Виглядає смачно та поживно.

Окрім спорту та смачної, корисної їжі, важливим елементом життя дівчини є, звичайно, її чоловік Потап. Настя виклала чарівне фото з ним, зроблене у дворі їх будинку.

– All we need is love (Все, що нам потрібно – кохання), – підписала знімок співачка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Фото – @kamenskux

Читай також:

Щасливі Керрі та Містер Біг у тизері продовження «Секс у великому місті»

«Хочу п’ятьох дітей»: Потап і Настя Каменських планують вагітність