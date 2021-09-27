«Мы тролили все имена»: как MamaRika и Сергей Середа выбирали имя сыну и какие сразу откинули

Первенец у звездной пары появился несколько месяцев назад, все это время родители не раскрывали, как назвали ребенка. В интервью Славе Дёмину в рубрике «Слава+» ведущий «Адской кухни» на Новом канале откровенно рассказал, как они с женой выбирали имя сыну.

Малыша Сергей и Настя (MamaRika) назвали Давид. Это первое имя, на котором сошлась пара, поделились родители. Сергею сначала нравилось имя Артур, однако Настя (MamaRika) его не заценила, ведь подумала, что сын будет всегда ассоциироваться с Артуром (королем), который вытягивает меч из камня.

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— Мы настолько замороченные в этом плане, что мы тролили все имена, которые пытались выбрать. Дениска-пи ** ка-ириска (смеется). Но мы в хорошем смысле. Просто настолько тщательно к этому подходили и Давид — единственное имя, которое понравилось, — рассказывает MamaRika.

Также молодым родителям было важно, чтобы имя сына было в других языках и хорошо звучало. Они не хотели, чтобы у иностранцев или на границе возникали трудности с его произношением.

Фото — @mamarika_official

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