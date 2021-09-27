Анджелину Джоли снова заметили с новым парнем: неужели у них действительно роман? (Фото)

Американскую актрису в очередной раз увидели с рэпером The Weeknd

Фото в СМИ и слухи в американской прессе о возможном романе актрисы Анджелины Джоли и рэпера The Weeknd (настоящее имя Абель Тесфайе) начали расходиться еще летом 2021 года. Тогда их заметили во время тайного свидания.

Теперь же пару увидели в ресторане в Лос-Анджелесе. Американские издания пишут, что они провели два с половиной часа в закрытом зале ресторана Giorgio Baldi в Санта-Монике.

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Интересно и то, что в ресторан Джоли и Тесфайе приехали отдельно, но вышли из ресторана вместе, здесь их и успели сфотографировать местные папарацци. Далее — они вместе сели во внедорожник рэпера и поехали в его особняк в Бель-Эйр.

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Неужели у них действительно роман? Сейчас Анджелине 46 лет, Абелю — 31. На цифрах разница, может, и ощутима, но выглядит Джоли до сих пор великолепно, поэтому неудивительно, если молодой, амбициозный певец обратил на нее внимание.

Фото — Getty Images

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