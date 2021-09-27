Настя Каменських показала себе в ліжку з Потапом: «підзарядка перед зйомками» (відео)

Співачка часто викладає «теплі» фото зі своїм чоловіком Потапом в Instagram

В цей раз NK вирішила розкрити ще одну сторону їх подружнього життя. Настя поділилась з фанатами «найсолодшим» моментом. На відео видно, як Каменських та Потап по черзі цілують одне одного у ліжку. при цьому виглядають щасливо та дуже мило.

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– Найсолодші пару годин після гастролей і перед довгою зйомкою. @realpotap моя підзарядка любові, – підписала відео Настя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Підписникам дуже сподобався ролик, вони залишили безліч коментарів. «Кохана пара. Любові та щастя вам», «Хочу побачити вашу донечку, займіться цим питанням!», «Я завжди була впевнена, що вони будуть разом», – написали фанати. Але не сплять і хейтери, які теж залишили повідомлення від себе: «Це нікому не цікаво!», «Нащо все викладати? Щастя любить тишу, а не ось це все», «Ну і фуууу».

Фото – @kamenskux

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