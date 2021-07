Анджеліну Джолі та The Weeknd помітили на таємному побаченні (ФОТО)

Селебріті знову були разом в одному місці в один і той же час

Схоже, що у Голлівуді може стати на одну зіркову пару більше. Нещодавно у романтичних стосунках запідозрили співака The Weeknd та ледь не найбажанішу жінку світу Анджеліну Джолі. Про це пише видання Daily Mail.

Раніше пару вже бачили разом в ресторані за спільною вечерею. Тоді інсайдери повідомляли, що Джолі та The Weeknd просто друзі, але співак завжди відкрито говорив, що йому подобається акторка. А днями обох селебріті помітили на приватному концерті в Лос-Анджелесі. Щоправда, співак прибув на концерт у компанії друзів, а Анджеліна прийшла з 15-річною дочкою Шайло та 16-річною Захарою. Фактично6 зірки були не разом, але подейкують, що це лише прикриття.

The Weeknd, Metro Boomin & Angelina Jolie last night in LA. pic.twitter.com/YYxDg1IbO5

— The Weeknd World (@WorldTheWeeknd) July 11, 2021