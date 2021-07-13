Анджеліну Джолі та The Weeknd помітили на таємному побаченні (ФОТО)
Селебріті знову були разом в одному місці в один і той же час
Схоже, що у Голлівуді може стати на одну зіркову пару більше. Нещодавно у романтичних стосунках запідозрили співака The Weeknd та ледь не найбажанішу жінку світу Анджеліну Джолі. Про це пише видання Daily Mail.
Раніше пару вже бачили разом в ресторані за спільною вечерею. Тоді інсайдери повідомляли, що Джолі та The Weeknd просто друзі, але співак завжди відкрито говорив, що йому подобається акторка. А днями обох селебріті помітили на приватному концерті в Лос-Анджелесі. Щоправда, співак прибув на концерт у компанії друзів, а Анджеліна прийшла з 15-річною дочкою Шайло та 16-річною Захарою. Фактично6 зірки були не разом, але подейкують, що це лише прикриття.
The Weeknd, Metro Boomin & Angelina Jolie last night in LA. pic.twitter.com/YYxDg1IbO5
— The Weeknd World (@WorldTheWeeknd) July 11, 2021
Нагадаємо, що у своїй пісні Party Monster The Weeknd пригадав пухкенькі губи Джолі. Тому буде не дивно6 якщо роман виявиться правдивим.
Фото: Getty Images
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