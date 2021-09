Настя Каменских показала свой завтрак: что певице нужно для счастья

Певица уже давно занимается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни

Несмотря на сложный концертный график и постоянные переезды, Настя Каменских старается держать себя в форме и хорошо питаться. Недавно она уже рассказывала, как наконец приняла себя, свое тело и перестала наказывать себя за каждые набранные 500 грамм.

Пока NK отдыхает дома, она решила поделиться своим завтраком с подписчиками. В меню у певицы: овсянка, клубника, ежевика и ассорти орешков. Выглядит вкусно и питательно.

Кроме спорта и вкусной, полезной пищи, важный элемент жизни девушки — ее муж Потап. Настя выложила волшебное фото с ним, сделанное во дворе их дома.

— All we need is love (Все, что нам нужно — любовь) — подписала снимок певица.

Фото — @kamenskux

