Настя Каменских о принятии себя: «Я себя уничтожаю, как жесткий критик»

Певица сейчас в прекрасной форме. Однако, смотря на то, сколько времени она уделяет темам похудения и гармонии с собой, можно сделать вывод, что это ее болевые точки.

Настя Каменских (NK) выложила пост в своем Instagram, где рассказала о своем пути принятия себя и своей фигуры.

— Кто следил за моими блогами, помнит, как я начинала свою спортивную жизнь. Тогда я кайфовала от строго режима питания, тренировок по супер четким графикам и очень требовательного (можно сказать даже категорического) отношение к себе. Или черное, или белое, — пишет Настя.

Певица рассказывает, что даже «срывы» и cheat days (дни, когда можно съесть что-то запрещенное) она позволяла себе крайне редко. И, если же объемы уменьшались, килограммы уходили, то все было прекрасно. А, если же весы показывали плюс каких-то 500 грамм, девушка начинала на себя очень злиться.

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— Я себя, как жестокий критик, просто уничтожаю. Начинаю искать недостатки, ругать себя, не принимать свое тело и как следствие саму себя. И от этого внутреннее состояние — только хуже, — пишет Каменских о своем прошлом.

Но сегодня жизнь Насти изменилось. Певица постепенно находит жизненный покой и ищет баланс между «черным и белым». Рассказывает, что ее секрет — принимать себя такой, какая она есть.

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— В моей жизни все так же есть спорт, сбалансированное питание и желание идти к целям! Но при этом я не корю себя за лишние см в объеме или пару кг. За съеденный и не «отработанный» в зале десерт — рассказывает Каменских.

Именно эта любовь к себе и честность с самой собой и делает Настю счастливой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Фото — @kamenskux

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