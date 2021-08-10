Анна Тринчер показала горячие фото с отдыха с Александром Волошиным

Парочка провела вместе отпуск на море

Украинская певица Анна Тринчер недавно показала соблазнительные снимки, на которых позирует вместе со своим любимым блоггером Александром Волошиным. Как только девушка опубликовала фото в своем Instagram, их сразу назвали контентом 18+.

На снимках Аня и Саша позируют в объятиях друг друга на фоне пальм и моря в Турции. Девушка одета в белый лиф от купальника и леопардовую юбку, а парень демонстрирует подкачанный обнаженный торс и розовые шорты с емоджы. Казалось бы, о контент 18+ идет. Но на втором фото в этом же посте Саша держит Аню на руках, а их языки касаются друг друга. Вот такая страсть у звезд!

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