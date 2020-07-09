інша ріка: «Друга Ріка» представила необычный концерт

В новом видео музыканты показали как выглядит процесс создания альбома

Студийные записи концертов нередко становятся не менее популярными, чем официальные клипы известных музыкантов. Такие есть у Mando Diao, Вon Iver, Sigur Ros, Foals и других. В Украине же артисты редко пускают за кулисы посторонних, чаще предпочитая держать в тайне то, как создается альбом. Но только не Друга Ріка. В начале 2020 года музыканты устроили небольшой перформанс — собрали около 30 зрителей и открыли для них двери своей «мастерской звуков». Гости записи увидели рождение новой акустической версии альбома «Піраміда», в который вошли хиты группы, сыгранные вживую в сопровождении музыкантов Национального академического оркестра народных инструментов НАОНІ.

9 июля, видеозапись была опубликована на официальном канале Друга Ріка на YouTube

– Когда мы впервые публично сыграли концерт в таком формате, поняли — его обязательно нужно зафиксировать, – рассказывает Валерий Харчишин. – Ведь даже нам самим показалось, что исполняя знакомые песни, мы рождаем нашу музыку заново, по-другому. Хотелось, чтобы это выступление длилось вечность. Это и есть именно тот момент, ради которого мы живем. В нем нет места вымышленным героям, искусственным историям или имитации игры на инструментах, как это часто бывает с видеоклипами. Мы ничего не придумывали. Мы просто воспроизвели песни, сюжеты к которым создала наша собственная жизнь.

Аудиозапись акустической «Пирамиды» будет представлена в скором времени.

В тему:

«Я сочиняю лето»: MONATIK презентовал чувственное стихотворение

Поклонники Олега Винника сорвали открытие его онлайн-магазина огромным наплывом

Виталий Козловский выпустил лав-стори и показал «любимую девушку»