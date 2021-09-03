Маша Ефросинина и Оля Полякова признались, как часто занимаются сексом со своими мужьями

Звезды приоткрыли тайны личной жизни в новом совместном проекте

Украинская телеведущая и интервьюерка Маша Ефросинина и украинская певица Оля Полякова признались, сколько раз в неделю занимаются сексом со своими мужьями. Точные цифры знаменитости назвали в первом выпуске проекта «Взрослые девочки» на YouTube.

— Бояюсь, что если я напишу четыре, мой спросит, с кем еще два раза. Хотелось бы хотеть два раза в неделю. Потому что проблема долгого брака не только в том, что он меня не хочет, а в том что вообще поднять этот комбайн, понимаешь, ради этого одного колоска … В длинном браке есть эта тема — немножко лень, — со смехом рассказала Оля Полякова.

Оказалось, что на двадцатом году брака на том же уровне оказалась и Маша Ефросинина. Телеведущая призналась, что после стольких лет вместе они с мужем все реже занимаются сексом.

— Два, но не всегда, — честно ответила звезда.

Поскольку первый выпуск проекта «Взрослые девочки» был посвящен длительному браку, Маша и Оля поделились и другими подробностями из своей сексуальной жизни. Так, Маша Ефросинина призналась, что еще в начале своих отношений с мужем Тимуром Хромаевым им обоим пришлось разобраться в том, что такое хороший секс, а Тимуру научиться доводить Машу до оргазма. Для этого пара читала специальную литературу, смотрела фильмы для взрослых и покупала игрушки в секс-шопе. Через несколько лет им удалось вырулить на хороший секс — как на эмоциональном, так и на физическом уровне.

Более признаний и подробностей об отношениях в браках Маши Ефросининой и Оли Поляковой смотрите в первом выпуске проекта «Взрослые девочки» на YouTube.

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