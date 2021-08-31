The HARDKISS – 7 вітрів: премьера клипа!

Группа The Hardkiss представляет видео на песню «7 вітрів». Песня «7 вітрів» вошла в альбом «Жива і не залізна», который группа представила 21 мая.

— Это одна из самых драйвовых песен нового альбома. Потому мы и решили проиллюстрировать ее самыми яркими и харизматичными кадрами нашего выступления на фестивале Atlas Weekend. Эта песня вполне может стать гимном всех, кто живет в активном ритме. Под нее отлично бегать по утрам, заниматься в спортзале, путешествовать или просто мчать на авто по городу…,- рассказывает фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

В клипе очень много кадров самолетов, вертолетов и съемок в них самих. Юлия рассказала, что они — символ движения, скорости, которые очень хорошо смогли дополнить историю.

— Что касается велосипеда в клипе — это идея Вала. Я бы сама вряд ли додумалась в сложном сценическом образе добираться на велике на свой концерт, — поделилась Юля.

Эту осень The Hardkiss намерены провести самым активным образом — группа отправляется в масштабный гастрольный тур в поддержку нового альбома «Жива і не залізна». В сентябре и октябре группа даст концерты в 25 городах Украины. А юбилейное шоу «Десять» наконец-то должно состояться 18 июня 2022 года в Киеве на НСК «Олимпийский». Сначала провести шоу планировали в мае 2021 года, однако его пришлось отменить из-за пандемии.

Фото — Илья Колотий

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