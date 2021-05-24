«Жива і не залізна»: The HARDKISS презентували новий альбом. Слухаємо!

Це вже четвертий студійний альбом, який гурт випускає напередодні свого десятиліття

Альбом «Жива і не залізна» був записаний на власній студії The HARDKISS, робота над ним тривала два роки. В альбом увійшли шість пісень, які вже відомі слухачам і на які були зняті кліпи, а також чотири нові композиції. «В день релізу ми спеціально не хотіли б виділяти з нових пісень фаворитів, — розповідає Юлія Саніна. — В день релізу ми сидимо та спостерігаємо за реакцією слухача. Нам дуже цікаво, хто ж переможе в цьому «конкурсі» кращих пісень альбому «Жива і не залізна».

Попередній студійний альбом The HARDKISS «Залізна ластівка» вийшов у вересні 2018-го року та став найкращим альбомом року за версією експертів музичної премії YUNA. «Концепція нашого нового альбому — Життя. Це не «космічна ластівка», а жива пташка в своєму природному середовищі. Найпростіші почуття та емоції, які супроводжують нас кожного дня. У центрі всіх історій продовжує залишатись Жінка. Цей альбом про неї — ту, що жива та гостро відчуває , — продовжує розповідь Юлія Саніна. — Багато людей говорить, що за цей рік я особливо розкрилася. Багато хто побачили мене з іншого боку — ту, яка за сценою. Тому й з’явився образ яскравої живої пташки, яка тепер готова розправити крила та полетіти. Вона жива та справжня, і така ж яскрава та цікава».

Щодо звучання в новому альбомі The HARDKISS продовжують свою традицію —поєднувати непоєднуване. «Для тих, хто досі шукає відповідь на питання щодо музичного стилю гурту не скажу нічого нового. Ми продовжуємо експериментувати, — розповідає саундпродюсер та музикант The HARDKISS Вал Бебко. — У новому альбомі присутні і поп, і рок, і електроніка. Але, напевно, найнезвичніше для нас звучання можна почути у пісні «Жоржина». У ній можна вловити навіть джангл. Я щасливий, що при цьому розмаїтті нам вдалося зберегти важливі для нас смисли. Концепт альбому та гурту в цілому».

Влітку гурт The HARDKISS представить альбом «Жива і не залізна» на головних фестивалях країни, а восени вирушить в тур на підтримку релізу. Ексклюзивне шоу «Десять» The HARDKISS представлять 18 червня 2022 року в Києві на НСК «Олімпійський».

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