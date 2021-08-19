Сюрприз: Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка

Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка: вот так неожиданно
Только на днях общественность официально узнала, что актриса беременна, как вот — она уже родила
Новость подтвердил и сообщил муж голливудской звезды Колин Джост на своей странице в Instagram. Он написал, что Скарлетт родила мальчика, назвали его Космо. Для пары это первый совместный ребёнок. У актрисы есть дочь от предыдущего брака — 6-летняя Роуз.
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Также Колин подчеркнул, что они со Скарлетт были бы благодарны за понимание и сохранение приватности. Становится понятно, что сообщать многие детали и показывать сына они не собираются. Оно, пожалуй, и правильно. Учитывая уровень популярности пары.
А мы очень рады за звездных родителей и желаем здоровья Космо.
Фото — Getty Images
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