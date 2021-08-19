Сюрприз: Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка

Только на днях общественность официально узнала, что актриса беременна, как вот — она ​​уже родила

Новость подтвердил и сообщил муж голливудской звезды Колин Джост на своей странице в Instagram. Он написал, что Скарлетт родила мальчика, назвали его Космо. Для пары это первый совместный ребёнок. У актрисы есть дочь от предыдущего брака — 6-летняя Роуз.

Обратный эффект: Скарлетт Йоханссон потеряла работу в Disney

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Colin Jost (@colinjost)

Также Колин подчеркнул, что они со Скарлетт были бы благодарны за понимание и сохранение приватности. Становится понятно, что сообщать многие детали и показывать сына они не собираются. Оно, пожалуй, и правильно. Учитывая уровень популярности пары.

А мы очень рады за звездных родителей и желаем здоровья Космо.

Фото — Getty Images

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