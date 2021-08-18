Как выглядят новые принцесса Диана и принц Чарльз: Netflix показал первые кадры

Королевскую пару во взрослом возрасте в 5 сезоне сериала «Корона» сыграют Доминик Уэст и Элизабет Дебики

Стриминговий сервис Netflix опубликовал первые кадры со съемок сериала «Корона», показав, как будут выглядеть принцесса Диана и принц Чарльз. Актеры Доминик Уэст и Элизабет Дебики переняли эстафету исполнение ролей у Джоша О’Коннора и Эмми Коррин, которые сыграли королевскую пару в начале отношений.

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Диану в исполнении Дебики фаната сразу полюбили, а вот, что касается принца Чарльза в исполнении Уэста — возникли бурные дискуссии. Поклонники возмутились тем, что на роль принца каждый раз подбирают привлекательных, сексуальных актеров. «Он этого не заслуживает», «Перестаньте нанимать сексуальных мужчин для роли Чарльза», «Из Элизабет Дебики получилась замечательная Диана! А вот Чарльзу Корона и Netflix слишком польстили», — пишут фанаты.

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Кроме этого, стало известно, что королеву Елизавету сыграет 65-летняя звезда «Гарри Поттера» Имельда Стонтон, а 74-летний Джонатан Прайс — принца Филиппа.

Фото — Getty Images

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