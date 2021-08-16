Джей Ло зробила подарунок Бену Аффлек: деталі з соцмереж

Підписники одразу помітили зміни у акаунті співачки в Instagram

Дженніфер Лопес видалила усі фото зі своїм колишнім – баскетболістом Алексом Родрігесом. Більш того, вона ще й відписалась від нього. Фаната одразу зацікавились з чим же пов’язані такі дії, адже Джей Ло та Алекс домовлялись залишитись добрими друзями і партнерами по бізнесу. Та і з моменту розставання вже минуло понад чотири місяці.

Дженніфер Лопес: досьє на зірку і цікаві факти

Одна з версій – 15 серпня у коханого Джей Ло – Бена Аффлека – був День народження. Тож, можливо, це такий подарунок, щоб теперешній не хвилювався щодо колишнього.

Фото – Getty Images

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