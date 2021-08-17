Тина Кароль и LATEXFAUNA – BOUNTY: премьера песни!

Известная украинская певица Тина Кароль презентовала новую коллаборации с украинским коллективом LATEXFAUNA на их песню BOUNTY.

Тина Кароль и LATEXFAUNA – BOUNTY: слушать онлайн

Фактически, трек BOUNTY остался неизменным, но к нему добавился нежный и чувственный голос Тины Кароль. Такой дуэт артисты решили сделать в рамках будущего русскоязычного альбома дуэтов «Молодая кровь» от Тины Кароль, который выйдет уже совсем скоро. В своем новом альбоме Тина Кароль стремится обратить вес на молодых украинских исполнителей и музыкантов, которые делают хорошую музыку. Выход нового альбома «Молодая кровь» Тина приурочила к 30-летию независимости Украины.

Напомним, ранее Тина Кароль и группа KAZKA выпустили дуэт на совместный трек «Звездочка» по этому же будущего альбома.

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