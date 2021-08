Сара Джессика Паркер и Крис Нот в постели: новые чувственные кадры со съемок продолжения «Секс в большом городе» (ФОТО)

Актеры и дальше продолжают подогревать интерес своих фанатов к новой части сериала

Ну как же хочется скорее узнать о судьбе любимых персонажей: Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига! А главные актеры только разжигают интерес.

Крис Нот (Мистер Биг) выложил в свой Instagram новое фото с Сарой Джессикой Паркер (Кэрри Брэдшоу) со съемок продолжения сериала «Секс в большом городе» — «And Just Like That …». На нем счастливые Керри и Биг лежат в постели, оба смеются и выглядят очень влюбленными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chris Noth (@chrisnothofficial)

Сара Джессика Паркер и Крис Нот показали чувственные моменты воссоединения на съемках продолжения «Секс в большом городе» (ФОТО)

Что же их ждет? Тяжелый развод, как стало известно из слитого сценария, или все-таки счастливая супружеская жизнь, за которую так переживали фанаты? Узнаем уже осенью.

Фото — Getty Images

