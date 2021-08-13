Сара Джессика Паркер и Крис Нот в постели: новые чувственные кадры со съемок продолжения «Секс в большом городе» (ФОТО)
Актеры и дальше продолжают подогревать интерес своих фанатов к новой части сериала
Ну как же хочется скорее узнать о судьбе любимых персонажей: Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига! А главные актеры только разжигают интерес.
Крис Нот (Мистер Биг) выложил в свой Instagram новое фото с Сарой Джессикой Паркер (Кэрри Брэдшоу) со съемок продолжения сериала «Секс в большом городе» — «And Just Like That …». На нем счастливые Керри и Биг лежат в постели, оба смеются и выглядят очень влюбленными.
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Сара Джессика Паркер и Крис Нот показали чувственные моменты воссоединения на съемках продолжения «Секс в большом городе» (ФОТО)
Что же их ждет? Тяжелый развод, как стало известно из слитого сценария, или все-таки счастливая супружеская жизнь, за которую так переживали фанаты? Узнаем уже осенью.
Фото — Getty Images
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