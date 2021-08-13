«Один дома» переснимут: кто заменит Маколея Калкина и когда выйдет фильм

Права на ремейк купил стриминговий сервис Disney+

Новый фильм станет шестой частью франшизы «Одного дома». Главную роль в «Home Sweet Home Alone» ( «Один дома: дом, милый дом») сыграет Арчи Йейтс. Его персонаж — 12-летний Макс Мерсер. Он останется один дома в то время, когда вся семья отправится на каникулы в Японию. Мальчик будет защищать дом от семейной пары, которая заявится, чтобы украсть ценную реликвию.

Сам же Арчи Йейтс уже не новичок в кино, мальчик наиболее известный по роли Йорки в комедийной драме 2019 «Кролик Джоджо». За эту роль молодой британский актер получил номинацию на премию Critics ‘Choice Movie Award в категории «Лучший молодой актер / актриса».

Three months until we’re #HomeSweetHomeAlone. The all-new Original Movie starts streaming November 12 on #DisneyPlus and stars Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki, and Chris Parnell. pic.twitter.com/kXhI7qzAk5 — Disney+ (@disneyplus) August 12, 2021

Кроме него, в фильме появятся Айслинг Би, Тим Саймонс, Пит Холмс, Девин Ратри, Элли Маки, Крис Парнелл, Элли Кемпер и Роб Делейни. И, что интересно, увидим мы и Маколея Калкина, который сыграл главную роль, Кевина Маккаллистер, в оригинальной ленте 1990 года.

Маколей Калкин снимется в «Американской истории ужасов» (ВИДЕО)

Обещают, что премьера состоится уже 12 ноября 2021. С одной стороны работа обещает быть интересной, а с другой — нужно ли вообще снимать ремейки? Ведь оригинал — всегда неповторимый оригинал.

Фото — Getty Images

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