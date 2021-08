«Один дома» переснимут: кто заменит Маколея Калкина и когда выйдет фильм

Права на ремейк купил стриминговий сервис Disney+

Новый фильм станет шестой частью франшизы «Одного дома». Главную роль в «Home Sweet Home Alone» ( «Один дома: дом, милый дом») сыграет Арчи Йейтс. Его персонаж — 12-летний Макс Мерсер. Он останется один дома в то время, когда вся семья отправится на каникулы в Японию. Мальчик будет защищать дом от семейной пары, которая заявится, чтобы украсть ценную реликвию.

Сам же Арчи Йейтс уже не новичок в кино, мальчик наиболее известный по роли Йорки в комедийной драме 2019 «Кролик Джоджо». За эту роль молодой британский актер получил номинацию на премию Critics ‘Choice Movie Award в категории «Лучший молодой актер / актриса».

Three months until we’re #HomeSweetHomeAlone. The all-new Original Movie starts streaming November 12 on #DisneyPlus and stars Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki, and Chris Parnell. pic.twitter.com/kXhI7qzAk5

