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Эксклюзив! Инсайдер слив приглашение на свадьбу Jerry Heil (ФОТО)

Инсайдер слив приглашение на свадьбу Jerry Heil (ФОТО)

Стало известно, где пройдет загадочная церемония бракосочетания звезды

На днях украинская певица Jerry Heil шокировала подписчиков в Instagram неожиданным заявлением о том, что собирается замуж. В своем посте девушка показала, как проходила репетиция церемонии, и пообещала, что откроет все подробности в свой день Х — 12 августа.

Свадьба Jerry Heil стало абсолютной неожиданностью для всех фанатов певицы. Ведь она неоднократно заявляла, что ни с кем не встречается и еще не было сексуальных отношений, для брака и не обязательно.

Как сообщил близкий к Jerry Heil инсайдер эксклюзивно для Нового канала, свадьба звезды состоится уже 12 августа в 19:30 в Мамаевой Слободе. Чтобы подтвердить информацию, источник также предоставило официальное приглашение, которое прислала певица. Кто будет женихом, пока неизвестно. Ну что же, ждем дня Х!

Инсайдер слив приглашение на свадьбу Jerry Heil (ФОТО)

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