Инсайдер слив приглашение на свадьбу Jerry Heil (ФОТО)

Стало известно, где пройдет загадочная церемония бракосочетания звезды

На днях украинская певица Jerry Heil шокировала подписчиков в Instagram неожиданным заявлением о том, что собирается замуж. В своем посте девушка показала, как проходила репетиция церемонии, и пообещала, что откроет все подробности в свой день Х — 12 августа.

Свадьба Jerry Heil стало абсолютной неожиданностью для всех фанатов певицы. Ведь она неоднократно заявляла, что ни с кем не встречается и еще не было сексуальных отношений, для брака и не обязательно.

Как сообщил близкий к Jerry Heil инсайдер эксклюзивно для Нового канала, свадьба звезды состоится уже 12 августа в 19:30 в Мамаевой Слободе. Чтобы подтвердить информацию, источник также предоставило официальное приглашение, которое прислала певица. Кто будет женихом, пока неизвестно. Ну что же, ждем дня Х!

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