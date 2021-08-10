Jerry Heil выходит замуж? Фото с репетиции церемонии

Звезда заинтриговала неожиданными изменениями в жизни

Украинская певица Jerry Heil шокировала неожиданным заявлением о своем скоро свадьба. В своем Instagram девушка рассказала, что собралась под венец, опубликовав фото с репетиции церемонии.

«Я сказала тук. Наша дівчинка виросла. …фото з репетиційного святкування…! 12-го всіх запрошую розділити цей день зі мною! Поставте собі нагадування», — подписала фото в белом купальнике певица.

Jerry Heil добавила, что сколь бы ей не нравился белый купальник, на официальной церемонии она будет в платье. Приглашения гостям девушка собирается отправлять только за два дня до праздника.

«Батьки зараз читають — і теж в шоці», — добавила певица.

Если родители шокированы, то что уж говорить о фанатов звезды. Главный вопрос — кто жених? Ведь Jerry Heil неоднократно заявляла, что ни с кем не встречается и еще не было сексуальных отношений. Хотя для свадьбы это и не обязательно. Ждем дополнительную информацию!

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