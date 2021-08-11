Джонни Деппа впервые поддержали коллеги, после скандала с Эмбер Херд

Неужели в голливудского актера наконец перестали «бросать помидоры»?

Джонни Деппа впервые после скандала с Эмбер Херд публично поддержали коллеги по индустрии. Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне решил вручить актеру премию «Доностия» за вклад в развитие кинематографа, как «одному из самых талантливых и разносторонних актеров современного кино».

Джонни Деппу неоднократно вручали престижные награды и премии за его роли в кино: «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» ( «Золотой глобус»), «Пираты Карибского моря» (Премия Гильдии актеров). Артиста трижды номинировали на премию «Оскар» и дважды на премию BAFTA. Но в последние годы карьера Деппа сильно пошатнулась из-за судебных дел с экс-супругой Эмбер Херд. Актера даже исключили из каста «Фантастические звери».

Хочется верить, что жизнь Деппа потихоньку таки налаживается. Напомним, что недавно он одержал первую победу над бывшей супругой в суде.

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