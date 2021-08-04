Джонні Депп переміг у суді Ембер Херд

Знаменитість довів нечесні наміри своєї колишньої

Скандальне розлучення голлівудських акторів Джонні Деппа та Ембер Херд стало ледь не таким же гучним, як і у Бреда Пітта та Анджеліни Джолі. А все через те, що Ембер Херд звинуватила колишнього чоловіка у домашньому насиллі. Така заява залишила Джонні Деппа без численних знакових ролей у його виконанні. А от професійних наслідків для акторки не було.

Але днями певна справедливість таки восторжествувала. Джонні Депп отримав важливу перемогу у суді над Ембер Херд. Справа у тому, що після розлучення дівчина обіцяла передати сім мільйонів доларів на в Американський союз захисту громадянських свобод і лос-анджелеську Дитячу лікарню. Але, як стверджував Депп, так цього і не зробила. А тому Нью-Йоркський суд постановив перевірити, чи дійсно актриса передала гроші, отримані при розлученні, на благодійність. Про це повідомляє PageSix.

Джонні Депп вважає, що така обіцянка колишньої дружини було маніпуляцією, що вплинула на рішення суду в 2020 році. Тоді актор програв суд проти газети The Sun, яка написала, що він бив Херд. Як заявив представник актора Бенджамін Чу, новим рішенням суду Джонні Депп надзвичайно задоволений.

Фото: Getty Images

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