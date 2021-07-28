Пэрис Хилтон прокомментировала слухи о своей беременности

Звезда расставила все точки над «ё» перед свадьбой

Новость о том, что светская львица Пэрис Хилтон беременна первенцем, накрыла сеть, как снежный ком в горах. Целые сутки журналисты наперебой писали о подозрениях без подтверждений. Но звезда быстро прекратила все обсуждения о своей возможной беременности.

В своем подкасте «This is Paris» Пэрис Хилтон рассказала, что ждет тройню. Но это была всего лишь шутка. На самом деле, селебрити не беременна.

«Я не беременна. Пока что. Я жду момента после свадьбы. Мое платье сейчас шьют. Поэтому я хочу убедиться, что оно выглядит роскошно и сидит на мне идеально. Абсолютно точно сейчас жду этого эпизода», — заявила Хилтон.

Фото: Getty Images

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