«Сука беcпородная!»: ONUKA рассказала, как ее оскорбляли в отношениях

На съемках «Экзамена» с Машей Ефросининой украинская исполнительница ONUKA, которая недавно выпустила новый альбом, призналась, что самое обидное слышала в свой адрес и от кого

Во время интервью Маша Ефросинина задала певице, казалось бы, безобидный вопрос: она попросила Нату Жижченко (настоящее имя исполнительницы – прим.ред.) вспомнить, какой самый обидный комментарий та получала.

— Сука безпородная! – не на секунду не задумываясь, ответила ONUKA, поставив Машу Ефросинину в ступор.

Еще больше ведущая удивилась, что это даже не хейт-комментарий в соцсетях, а слова человека, с которым исполнительница состояла ранее в романтических отношениях.

— Это прозвучало не от незнакомого человека, — откровенно рассказала ONUKA. – Это было от человека в отношениях. Наверное, это первым так «выстрелило», потому что не прошло. Я всё еще помню.

— Надеюсь, что она сейчас нас смотрит и понимает, что тварь! – не сдержалась Маша Ефросинина после услышанного.

Напомним, что с 2016 года ONUKA состоит в браке с украинским музыкантом и аранжировщиком Евгением Филатовым, а в мае прошлого года звездная пара впервые стала родителями.