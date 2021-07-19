В сеть слили сценарий продолжения Секс в большом городе

Раскрыто главную интригу ожидаемого премьеры этого года

Фанаты сериала «Секс в большом городе» долгие годы ждали продолжения любимой истории дружбы четырех нью-йоркских подруг и необычной истории любви Керри и Мистера Бига. Всем так хотелось хеппи-энда, который ждал пару во втором фильме. Но, похоже, что нас ждет более прозаическая история, потому что Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг разводятся! Об этом пишет издание Page Six.

Как можно понять из сценария, который слили в сеть, брак Керри и Мистера бега не увенчался успехом. Теперь пара проходит через тяжелый развод с распределением общего имущества и судами. И обо всем этом Керри рассказывает уже не в своей колонке в газете, не у своих книгах, а в подкасте об отношениях.

«Я записывала подкаст и только перед ним помыла волосы. Да, я еще не ела и не спала, хотя у меня был такой же хороший брак. А теперь я просто одна из тех женщин, которых он удерживал», — рассказала Кэрри Брэдшоу в своем подкасте.

Каким будет сюжет ребута сериала «Секс в большом городе» и что случится с отношениями Керри и Бига, узнаем уже этой осенью.

Фото: Getty Images

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