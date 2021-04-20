Эйдан вернется в продолжение «Секс в большом городе»

Один из любимых Кэрри Брэдшоу снова будет выяснять отношения с журналисткой

Мастер по мебели Эйдан Шоу, которого сыграл актер Джон Корбетт, появится в продолжении культового сериала «Секс в большом городе». Участие звезды уже подтверждена официально. В интервью изданию Page Six 59-летний актер сказал, что готов к съемкам.

– Да, я собираюсь участвовать в шоу. Думаю, появлюсь в нескольких эпизодах. Мне нравится команда, все эти люди, они всегда были очень добры ко мне, – поделился актер.

Кроме того, Джон Корбетт прокомментировал как закончился сериал.

– Я всегда знал, чем это все закончится. Для меня Нью-Йорк – это пятый главный персонаж сериала. Керри должна была остаться с Нью-Йорком, а Мистер Биг – это и есть Нью-Йорк, – рассказал актер

Напомним, что официально о продолжении «Секса в большом городе» стало известно в январе этого года. Проект будет состоять из десяти получасовых эпизод и рассказывать о жизни нью-йоркских подруг Кэрри, Миранды и Шарлотты в возрасте 50 лет. Ким Кэтролл и Крис Нот отказались от участия в проекте, поэтому фанаты не увидят в сериале ни Саманту Джонс, ни Мистера Бига.

Читай также:

Самый большой страх: Наталья Могилевская призналась, что боится лестницы

«Аббатство Даунтон» получит еще один сиквел