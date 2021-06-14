Актрисы Секс в большом городе собрались на чтецы сценариев (ФОТО)

Звезды готовятся к съемкам продолжения проекта

Трепещите от радости фанатки и фанаты легендарного сериала «Секс в большом городе», ведь Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис уже собрались для первой читки сценария ребуту любимого проекта! Об этом стало известно из Instagram исполнительницы роли Кэрри Брэдшоу.

В соцсети Сара Джессика Паркер опубликовала совместное фото вместе с Синтией Никсон и Кристин Дэвис, подписав его «Снова вместе». Напомним, что Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту Джонс, от участия в продолжении отказалась. Это первое воссоединение Паркер, Никсон и Дэвис на съемочной площадке после выхода фильма «Секс в большом городе 2» в 2010 году.

Напомним, что сериал-продолжение «Секса в большом городе» под названием «And Just Like That» покажет зрителям 50-летних Кэрри Брэдшоу, Шарлотту Йорк и Миранду Хоббс. Интересно, каким секс стал за эти 10 лет, что мы не виделись.

Фото: Getty Images

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