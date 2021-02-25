Крис Нот намекнул на возвращение Мистера Бига в «Секс в большом городе»

Актер заинтриговал фанатов участием в продолжении проекта

Недавно американское издание Page Six заявил, что Мистер Биг появления в продолжении сериала «Секс в большом городе». Мол актер Крис Нот не согласится на участие в проекте. Но сама звезда сериала дал фанатам надежду.

В Instagram поклонники сериала «Секс в большом городе» начали уговаривать актера вернуться в сериал, то селебрити не смог оставить это без внимания. Актер написал: «Ну, если уж Page Six сказали, что я не появлюсь, значит так и будет». Скорее всего, это был сарказм, ведь позже он написал: «Все меняется, включая новости в газетах». После этого Крис ответил еще на некоторые комментарии подписчиков подмигивающим емодзи и емодзи в темных очках.

Премьера нового сезона «Секса в большом городе» должна состояться в этом году.

Фото: Getty Images

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