Крис Нот намекнул на возвращение Мистера Бига в «Секс в большом городе»
Актер заинтриговал фанатов участием в продолжении проекта
Недавно американское издание Page Six заявил, что Мистер Биг появления в продолжении сериала «Секс в большом городе». Мол актер Крис Нот не согласится на участие в проекте. Но сама звезда сериала дал фанатам надежду.
В Instagram поклонники сериала «Секс в большом городе» начали уговаривать актера вернуться в сериал, то селебрити не смог оставить это без внимания. Актер написал: «Ну, если уж Page Six сказали, что я не появлюсь, значит так и будет». Скорее всего, это был сарказм, ведь позже он написал: «Все меняется, включая новости в газетах». После этого Крис ответил еще на некоторые комментарии подписчиков подмигивающим емодзи и емодзи в темных очках.
Премьера нового сезона «Секса в большом городе» должна состояться в этом году.
Фото: Getty Images
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