Скарлетт Йоханссон впервые рассказала о своей свадьбе в пандемию: праздник для близких

Тайная свадьба американской актрисы Скарлетт Йоханссон и комика Колина Джоста состоялась еще в октябре 2020 года, а о ней до сих пор известно мало подробностей

Несмотря на то, что свадьба происходила в разгар пандемии и большого количества заболевших, актеры все-таки решили не откладывать праздник. Однако, они пригласили только родных, среди которых были и родственники пожилого возраста. Торжество происходило в шикарном загородном доме под Нью-Йорком.

— Мы были счастливы встретиться все вместе, ведь мы давно не виделись. Были приняты все антиковидные меры. Все гости сдали тест на коронавирус по сто тысяч раз, — рассказала актриса.

О своей тайной свадьбе Йоханссон заговорила на фоне слухов о второй беременности. Актриса стала реже появляться на публике. Папараци надеялись подстеречь звезду во время прогулки с собаками, которых она раньше регулярно выгуливала, но с недавних пор она перестала делать и это.

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