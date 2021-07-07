Скарлетт Йоганссон вагітна другою дитиною

Фанати помітили, що зірка не бере участі у промотурі фільум «Чорна вдова»

Голлівудська акторка Скарлетт Йоганссон вдруге стане мамою. Про це пишуть американські ЗМІ, посилаючись на близьке до 36-річної зірки джерело.

Для селебріті це буде перша дитина у шлюбі з третім чоловіком Коліном Жостом. Акторка виховує доньку Роуз від другого шлюбу.

Зіркова пара поки ніяк не коментує важливу новину. А ось оточення подружжя не соромиться ділитися інформацією з журналістами. Як повідомив інсайдер американським виданням, пара дуже рада поповненню у родині і з нетерпінням чекає на радісні клопоти.

Фото: Getty Images

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