Скарлетт Йоганссон вагітна другою дитиною
Фанати помітили, що зірка не бере участі у промотурі фільум «Чорна вдова»
Голлівудська акторка Скарлетт Йоганссон вдруге стане мамою. Про це пишуть американські ЗМІ, посилаючись на близьке до 36-річної зірки джерело.
Для селебріті це буде перша дитина у шлюбі з третім чоловіком Коліном Жостом. Акторка виховує доньку Роуз від другого шлюбу.
Зіркова пара поки ніяк не коментує важливу новину. А ось оточення подружжя не соромиться ділитися інформацією з журналістами. Як повідомив інсайдер американським виданням, пара дуже рада поповненню у родині і з нетерпінням чекає на радісні клопоти.
Фото: Getty Images
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