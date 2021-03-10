Елизавета II отреагировала на интервью Меган и Гарри для Опры Уинфри

Букингемский дворец в шоке словам герцогов Сассекских

7 марта 2021 было обнародовано скандальное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали Опре Уинфри. После официального составления своих королевских обязанностей пара наконец была готова открыть правду об отношении к ним королевской семьи.

Интервью получило широкий резонанс и стало цитироваться в СМИ, а потому королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям провели переговоры в Виндзорском замке, чтобы согласовать реакции на откровенности парочки.

Как сообщают инсайдеры, Букингемский дворец подготовил официальное заявление, которое было подписать королева Великобритании. В ней отмечается любви и приверженных эмоциях к Меган и Гарри. Но монархине отказалась подписывать заявление.

Источники СМИ выяснили, что представители королевской семьи смотрели интервью всю ночь через временную разницу с США. Все слушали Меган и Гарри «с нарастающим чувством ужаса и печали». Весь дворец находится в состоянии «личного шока», поскольку принц Гарри якобы «нажал ядерную кнопку в собственной семье» и разрушил ее.

Интересно, что слова Меган Маркл и приинца Гарри не понравились и почти половине британцев. Опросы YouGov показывает, что 47% граждан признали откровения Гарри и Меган неуместными.

Фото: Getty Images

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