Тина Кароль - Красиво: смотреть онлайн премьеру клипа

На YouTube Тины Кароль состоялась премьера клипа на песню «Красиво»

На днях певица на своей страничке в Instagram поделилась достаточно откровенным видео, на котором она танцует полностью обнаженной с большим белым питоном. Этот ролик быстро стал вирусным, и 24 часа вся сеть обсуждала Тину Кароль, которая несколько лет назад была категорически против обнаженных съемок.

Оказалось, что видео – это своеобразный тизер к новому клипу на песню «Красиво», который вышел сегодня на YouTube-канале исполнительницы.

Действие клипа происходит в лифте, в который певица заходит в строгом образе, но как только закрываются двери, начинает танцевать, срывая с себя костюм, и перевоплощается в настоящую диско-диву.

Впечатляющее видео и виртуозный перформанс снял Indy Hait.

— Движение лифта символизирует подъем наших чувств, когда мы слепо влюбляемся. Песня «Красиво» — это ода смелой девушки, которая любит только потому, что таков ее выбор, — говорит Тина Кароль.

Хореографом-постановщиком клипа выступила Марина Кущева, которая ранее работала над клипами «Скандал», «Хороший парень» и лайв шоу «Красиво». В клипе «Красиво» Тина Кароль танцует на туфлях-роликах.

Отметим, что песня «Красиво» является заглавным треком нового одноименного альбома Тины Кароль. Альбом покорил стриминговые чарты Украины, Азербайджана, Беларусь и Грузии, а также Казахстана, откуда певица недавно вернулась из промо-тура в его поддержку.

Напомним, Тина Кароль стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, где 5 и 6 июля презентует альбом «Красиво» в своем cyber show. Вход в эти дни на фестиваль бесплатный, нужна лишь регистрация на сайте Atlas.

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