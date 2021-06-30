Тина Кароль появилась абсолютно голой на новом видео

Звезда решилась откровенно показать свои формы

Украинская певица Тина Кароль шокировала фанатов новым видео в Instagram, на котором обнажила перед поклонниками не только душу, но и тело. Ты прочитал правильно! Недавно артистка опубликовала видео в соцсети, на котором появилась без одежды.

На пикантном и провокационном ролике Тина Кароль позирует полностью обнажена. Она сидит на полу, а единственным, прикрывающая ее тело, есть огромный желтая змея.

Таким образом певица решила привлечь внимание к своему клипа на песню «Красиво», который выйдет уже 1 июля. Это будет второе видео Тины Кароль, на котором она появилась обнаженной за всю карьеру. Впервые на такой шаг селебрити решилась в клипе «Ноченька». Ждем новый клип и насолоджуемся тизеров!

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