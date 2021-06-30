Ромео Бекхэм стал новым лицом бренда Saint Laurent

18-летний сын известного футболиста Дэвида Бекхэма похвастался новостью на своей странице в Instagram

Ромео Бекхэм выложил в соцсеть несколько своих фото с лейблом Saint Laurent. Парень написал, что для него честь участвовать в кампании.

Черно-белые фотографии Ромео показывают, как парень вырос. Его подписчики с восторгом восприняли новость, что он стал лицом лейбла, и написали много комплиментов. Также фаны отметили сходство парня со своим красавчиком-отцом.

Чуть позже Ромео выложил еще и видео рекламной кампании Saint Laurent. Девушки, держитесь!

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