Все святые Ньюарка: смотреть официальный трейлер

Киностудия Warner Bros. опубликовала трейлер приквела культового сериала «Клан Сопрано» под названием «Все святые Ньюарка».

«Все святые Ньюарка»: смотреть трейлер онлайн

Полнометражный фильм рассказывает историю становления молодого Тони Сопрано в 1960-х и 1970-х годах в Ньюарке, где в криминал его втянул родной дядя Дики Молтисанти.

Роль молодого Тони Сопрано досталась Майклу Гандольфини, сын покойного Джеймса Гандольфини — исполнителя роли Тони Сопрано в сериале. А Дики Молтисанти сыграет Алессандро Нивола. Сценарий фильма написал Дэвид Чейзер, который создал и сериала «Клан Сопрано». Режиссером выступил Алан Тейлор, снял девять серий шоу.

Премьера фильма «Все святые Ньюарка» запланирована на 23 сентября 2021 года.

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