Олександр Волошин назвав всі новини про нього фейком

Фото: @voloshyn_97

Блогер, який потрапив в епіцентр гучного скандалу, пообіцяв пояснити все, що відбувається, о 12:00 в четвер 24 червня

Уже кілька днів вся мережа обговорює відео, на якому відомий блогер Олександр Волошин дарує 12-ий айфон маленькій шанувальниці на вулиці, і тут же просить повернути його назад. Натомість збентежений дівчинці блогер запропонував 2000 грн.

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Багато колег Олександра негативно відреагували на такий вчинок і поділилися враженнями від «невдалого розіграшу». Але є і ті, хто залишилися на боці Олександра і закликали дочекатися коментарів від самого блогера, акаунти якого, до слова, на час заблокували в усіх соціальних мережах.

За той час, що Волошин не з’являвся в мережі і не надавав жодної інформації, один за одним стали з’являтися фейкові акаунти з його фото і ім’ям, в яких озвучувалися від першої особи різні версії того, що відбувається. Найбільшого поширення набрала історія про те, що блогера підставив його партнер по бізнесу і підстроїв «аферу» з телефоном.

Однак, коли, нарешті, соцмережі Олександра розблокували, він заявив, що жодних ТГ-каналів і нових сторінок в Instagram не створював, що це все фейки, а правду він сам розповість у четвер 24 червня о 12.00.

Багато хто впевнений, що таким чином блогер намагається очистити свою репутацію і вибирає найбільш безболісний варіант.

Але не будемо робити поспішних висновків і дочекаємося офіційного пояснення від самого Олександра Волошина, щоб розібратися в цій ситуації до кінця.