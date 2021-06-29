Маша Ефросинина попала в ТОП-100 самых влиятельных людей Украины

Телеведущая впервые вошла в рейтинг наиболее авторитетных людей страны, который ежегодное составляет журнал «Новое время». Эксперты отметили ее за общественную и благотворительную деятельность

Широкой публике Маша Ефросинина известна не только как успешная телеведущая. Она является почетным послом ООН в Украине, главой Попечительского совета фонда «Твоя опора» и основательницей общественной организации «Фонд Маша». Маша активно занимается общественной и благотворительной деятельностью, используя свою медийность, чтобы помогать людям, которые в этом нуждаются.

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Благодаря своей колоссальной работе на благо Украины и ее жителей Маша Ефросинина вошла в ТОП-100 самых влиятельных людей страны. Телеведущая призналась, что уже давно не следит за рейтингами и премиями, и эта новость стала для нее приятным сюрпризом. Тем не менее, самой важной и ценной наградой она считает не публичное признание, а спасенные ею жизни.

– Три года назад, когда я не обнаружила свое имя в списке самых влиятельных женщин Украины, у меня едва не случился нервный срыв, – поделилась Маша Ефросинина. – К тому времени фонд «Твоя опора» давал невероятные показатели по сбору благотворительных средств, я стала послом ООН… Но ни в какой список меня не включили, и я дико из-за этого переживала. При чем переживала насколько, что мой муж не выдержал и, серьезно встряхнув меня за плечи, сказал: «Ответь мне на один вопрос. Почему ты делаешь все это делаешь? Неужели только ради рейтингов и наград?» Я все повторяла: «Нет! Конечно, нет! Но все равно обидно!» Он снова спросил меня, почему я занимаюсь всем этим. На эмоциях я крикнула: «Я делаю это, потому не могу не делать!» Тот вечер врезался в мою память, потому что именно тогда я осознала, что для меня на самом деле важно, и выкинула из головы всякого рода рейтинги. И как же было приятно, когда муж подошел ко мне и сообщил: «Машаня, посмотри, ты попала в рейтинг самых влиятельных людей Украины. Вот это круто!» Новость меня порадовала. Но вдвойне приятно было осознавать, что сообщил мне ее человек, который когда-то не дал мне пойти по ложному пути тщеславия и снобизма, и вовремя напомнил, для чего вообще я занимаюсь благотворительностью.

Прошлый год стал для Маши Ефросининой невероятно плодотворным в плане общественной и благотворительной деятельности. Из-за пандемии коронавируса фонд «Твоя опора», в котором телеведущая занимает должность главы Попечительского совета, сменил вектор и цели своей работы. Это было рискованное решение, но команда достойно справилась с новыми задачами.

– В 2020 году у фонда «Твоя опора» был очень непростой период. Мы впервые свернули с нашего главного направления – помощи детям-сиротам и детям с патологиями. Было принято решение сосредоточиться на актуальном – пандемии коронавируса, – рассказала Маша Ефросинина. – Я помню, как весной 2020 года, в первые дни жесткого локдауна мы с Лерой Татарчук, основательницей фонда, долго обсуждали эту идею. Мы понимали, что наша работа по закупке оборудования для больниц налажена великолепно: нас знают, нам доверяют, у нас есть люди, всегда готовые помочь. И мы решили пустить основную часть сил на сбор средств для нужд, появившихся в результате пандемии. Нам удалось собрали больше 70 000 000 гривен на закупку жизненно важного медицинского оборудования, которое было установлено в десятка больниц по всей Украине. Параллельно продолжалась активная работа по нашему основному направлению – помощи детским домам, ключевым институтам, которые лечат деток с патологиями… В общей сложности за 2020 год мы собрали 79 000 000 гривен. И выполнили все наши обязательства.

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Параллельно с работой в «Твоей опоре», в конце 2020 года Маша Ефросинина основала общественную организацию «Фонд Маша». И она уже показывает невероятные результаты работы. Так, в феврале совместно с Институтом когнитивного моделирования (ИКТ) и Обществом Красного Креста Украины Маша Ефросинина основала всеукраинскую просветительскую кампанию «Мені здається» по борьбе с домашним насилием. А буквально на днях был запущен специальный онлайн-сервис для помощи пострадавшим, куда можно было обратиться за поддержкой и консультацией психолога.

– На нашей платформе «Мені здається» пострадавшие, которые рассказывают свои истории, часто спрашивают, куда можно обратиться именно за психологической помощью, – отметила телеведущая и благотворительница. – Они хотят хотя бы с одним человеком поделиться своей болью не анонимно. И это очень хорошо, ведь справиться без помощи специалиста в таком случае крайне сложно. Ранее мы рекомендовали им найти психолога на платформе «Розкажи мені». Теперь же мы упростили эту процедуру, создав страницу, посвященную исключительно проблеме домашнего насилия. Там собраны контакты структур, где можно получить помощь, а также около 30 психологов, специализирующихся именно на этой проблеме.

По словам Маши Ефросининой, у ее общественной организации большие цели и планы на будущее. Ее главным вектором деятельности будет предупреждение и борьба с домашним насилием, а также помощь пострадавшим – как психологическая, так и материальная.

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