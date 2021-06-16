Наталка Карпа — Тільки дівчата: слушать онлайн

Украинская певица Наталка Карпа решилась на эксперименты со своим творческим стилем и выпустила новую песню «Тільки дівчата».

Слушать новую песню Наталка Карпа — «Тільки дівчата» онлайн:

В сингле артистка воспевает силу женской поддержки, силу девушек, когда они собираются вместе, моменты дружбы и неподдельные эмоции, от общения друг с другом. Наталья Подчеркивает, что за время декрета очень соскучилась по посиделками с подругами, чтобы поговорить обо всем на свете.

— У меня уже есть своя идентификация в нашем шоу-бизнесе. Но эта песня — это нечто совсем другое. И признаюсь честно, возможно, это влияние карантина, потому что очень хочется перемен, особенно творческих, — поделилась Наталья Карпа эксклюзивно с Новым каналом.

Автор слов и музыки выступила Оля Кутинина, а саунд-продюсером — неизменный Андрей Бакун.

— На этот раз мы решили экспериментировали со стилем, в Карпы есть свой образ и идентификация, но с другой стороны не хотелось делать что-то однообразное. Задача была не потеряв узнаваемости артиста, найти что-то новое, свежее и адаптировать под сущность и философию исполнителя. Кажется получилось интересно, по крайней мере уверен будут переспрашивать, кто поет, — рассказал Андрей Бакун.

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