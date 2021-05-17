Bestseller: Макс Барских представил капсульную коллекцию street wear

Новая лимитированная линейка одежды посвящена проекту «Bestseller» — дуэту Макса Барских и Zivert, клип на который спустя два месяца после премьеры собрал более 20 миллионов просмотров.

После успешного запуска мерча #BEREGA и NEZEMNAYA, которые ранее выходили у Барских в сотрудничестве с LITKOVSKAYA, артист продолжает развивать линию одежды для своих фанов. Новая коллекция, созданная в коллаборации с его премиальным брендом Nick Vangard, посвящена аудио-визуальному проекту в стиле киберпанк «Bestseller».

То, что получилось, кардинально отличается от первой коллекции бренда — «Industrial Habits». В новом дропе by Nick Vangard представлено 6 единиц одежды в стиле streetwear, в основу которых легли визуальные элементы и кадры из клипа Bestseller, снятые украинским fashion фотографом Ксенией Каргиной. В коллекции представлено 4 варианта худи и 4 варианта футболок с удлиненным рукавом, доминирующих цветов — белого и чёрного.

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