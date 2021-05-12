Кролик Петрик: Побег в город – кто из звезд озвучил героев

Уже с 3 июня в кинотеатрах Украины начнется показ второй части анимационной приключения «Кролик Петрик» – «Кролик Петрик: Побег в город». Украинские селебритиз присоединились к дубляжу и подарили свои голоса основным героям.

Так кролика Петрика озвучил Евгений Кошевой.

– Петрик очень позитивный и задорный персонаж! Он, как я — открыт к приключениям, никогда не сидит на месте и всегда готов бросить вызов целому миру! Круто уже второй раз вернуться в дубляж этой невероятной истории, – рассказал актер. – На этот раз работать было гораздо проще, поскольку ты хорошо знаком с персонажем, его характером и манерами. Мы с детьми обожаем «Кролика Петрика»! На премьеру прошлой части ходили всей семьей и с нетерпением ждали продолжения. Наконец-то дождались!»

Кошечку Лапочку озвучила бизнес-вумен Сабина Мусина. Это первый ее опыт, и она от него в восторге:

– Скажу честно, когда меня пригласили дублировать роль, сначала даже не поверила! Я никогда не занималась дубляжом, поэтому очень волновалась. Но потом отпустила себя и просто наслаждалась процессом: пыталась уловить каждую деталь и пропустить роль через себя, — рассказала Сабина. — Моя героиня — харизматичная кошечка Лапочка — настоящая лапочка. А еще она очень боевая и смелая девочка, которая не даст себя в обиду. Поэтому мне очень импонирует ее характер и подход к жизни. Надеюсь, зрители оценят наш с Лапочка дебют!

Поклонники творчества Ирмы Витовской узнают голос актрисы, услышав ежиху Пани Гороижицкую. Эта героиня очень импозантная и всегда при своем мнении обо всем, что происходит вокруг.

– Пани Гороижицкая не упустит возможности дать ценный совет соседям. И хотя на этот раз у нее не настолько большая роль, при этом не менее яркая! Знаете, дублировать анимационные фильмы — истинное наслаждение. Так интересно наблюдать как твое настроение и энергетика начинают играть новыми красками в образе анимационного героя. Конечно, не обходится без трудностей и вызовов, но опыт получаешь бесценный!

Талантливый шеф-повар, телеведущий Евгений Клопотенко перевоплотился в дерзкого кота Тимка:

– Впервые я получил возможность дублировать анимационного героя. Это абсолютно новый и нетипичный опыт. В отличие от телевидения, здесь ты должен передать весь спектр эмоций своего героя только с помощью голоса. Но это немалая практика и настоящий плацдарм для творчества! С Тимком у нас немало общих черт: он решительный, бесстрашный и умеет отстаивать собственное мнение. Правда методы выбирает немного грубые. Я все же привык решать проблемы более дипломатическим способом, — поделился впечатлениями Евгений. — Я невероятно благодарен всей команде дубляжа, в частности режиссеру проекту за ее терпение, наставления и советы. Уже с нетерпением жду премьеру и приглашаю всех-всех в кино!

Премьера мультфильма «Кролик Петрик: Побег в город» уже с 3 июня в кинотеатрах страны!

Больше новостей:

Сила женской дружбы в трейлере пятого сезона сериала «Жирный шрифт»

Лицом к лицу с ужасами внешнего мира в финальном трейлере фильма «Тихое место 2»