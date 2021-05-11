Жирный шрифт 5 сезон: смотреть официальный трейлер

Американский телеканал Freeform представил трейлер финального пятого сезона сериала «Жирный шрифт».

«Жирный шрифт» 5 сезон – смотреть трейлер онлайн:

Сериал вдохновлен жизнью главной редактора журнала Cosmopolitan Джоан Коулс. Он рассказывает о трех подруг, живущих в Нью-Йорке и работают в модном глянцевом журнале. В пятом сезоне нам покажут, как сложилась жизнь Саттон после разрыва помолвки, Джейн – после маммопластики и Кэт после увольнения со «Скарлет».

К участию трех неразлучных подруг вернутся Кэти Стивенс, Аиша Ди и Меган Феги. А главный редактор журнала «Скарлет» снова сыграет Мелора Гардин. Известно, что пятый сезон сериала «Жирный шрифт» будет состоять всего из шести эпизодов.

Премьера финального сезона сериала «Жирный шрифт» запланирована на 26 мая этого года.

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