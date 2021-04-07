Настя Каменских (NK)

Карьера: певица, телеведущая

Дата рождения: 4 мая 1987 года

Семейное положение: замужем (муж – Алексей Потапенко (Потап))

Настя Каменских – украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK «Peligroso» возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Детство

Анастасия Алексеевна Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в творческой семье. Ее мама Лидия Петровна Каменских была певицей Национального академического народного хора имени Григория Веревки. Отец Алексей Иосифович Жмур работал концертным директором хора имени Григория Веревки. Интересно, что Настя никогда не носила фамилию отца, потому что мама считала его неблагозвучным.

Образование

Настя Каменских была прилежной и любознательной ученицей еще с малых лет. Когда девочке было пять, она на два месяца уехала во Францию ​​по программе обмена. А в шесть лет переехала в Италию, где прожила семь лет. Там Настя выучила итальянский и посещала школу. Заканчивала она школьные годы уже в Киеве в Печерской гимназии.

Что касается музыкального образования, то в 15 лет Настя Каменских закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Также девушка восемь лет занималась балетом.

Высшее образование Настя Каменских получила в украинском-американском гуманитарном институте, где преподавание ведется на английском языке.

Карьера

Карьера Насти Каменских в качестве певицы началась в 2004 году. Именно тогда она приняла участие в фестивале «Черноморские игры». А уже в 2005 году артистка получила награду UBN Awards как «открытие года» в Лондоне.

Певческую карьеры Насти Каменских можно на два этапа: группа «Потап и Настя» и сольный проект NK.

2006 – 2017 «Потап и Настя»

Более десяти лет Настя Каменских была участницей популярного дуэта «Потап и Настя». Известность пришла после песни «Без любви» и клипа «Не пара». В дуэте со своим мужем Потапом артистка выпустила десятки хитовых песен и клипов. В 2016 году Каменских и Потап заявили провели прощальный тур, а после него заявили, что ставят дуэт на паузу.

2017 – до сих пор NK

В 2017 году Настя Каменских начала сольную карьеру под псевдонимом NK. В том же году она выпустила свой первый сольный трек «#этомояночь», который понравился шанувальнам певицы. В декабре она представила акустическую сборник рождественских песен и фильм «Xmas with NK».

В 2018 году состоялась премьера песни «Таимой. В том же году NK начала покорять латиноамериканский музыкальный мир в стремлении получить «Грэмми». Первым испанско-английским треком в жанре latin pop стал «Peligroso». Он был написан в соавторстве с продюсером Ali Alvarez от компании Magnus Media Марка Энтони, композитором Cris Chil, многократным победителем латиноамериканского «Грэмми» Yoel Henriquez и Алексеем Потапенко. Вскоре NK отправилась в промотур в Майами, где презентовала песню в самых популярных Латиноамеринських теле- и радиопрограммах. Трек Peligroso вошел в рейтинг лучших 25 тропических песен в категории латиноамериканской музыки по версии издания Billboard. 29 марта 2019 вышел официальный ремикс и клип на песню Peligroso от звезды реггетона De La Ghetto.

12 октября 2018 Каменских презентовала свой первый сольный альбом «No Komments» и клип к песне «LOMALA». В конце года на церемонии M1 Music Awards артистка победила в категориях «Певица года» и «Клип года», снятый на песню «#этомояночь».

В феврале 2019 вышел клип на песню «Попа как в Кем», который так полюбился поклонникам певицы. Свой второй украиноязычный трек «Обіцяю» Настя Каменских представила накануне своей свадьбы.

8 июля NK открывала концерт колумбийской певца Малума во время его выступления во Дворце спорта в Киеве. В том же месяце она выступила на музыкальном фестивале «Atlas Weekend» в Киеве. В конце 2019 вышел испаноязычный трек Насти Каменских «Elefante», которые попал на первые места мировых радиостанций.

В 2020 году NK выпустила дуэтные треки «Miami» (feat. Jacob Forever, Jessy Frank) и «Lollipop» (feat. Juan Magan).

Телевизионная карьера

С начала карьеры в группе «Потап и Настя» Каменских стали приглашать в различные телевизионные шоу. В частности, в 2007 она стала одной из участниц проекта «Танцы со звездами». В 2010 году артистку пригласили в шоу «Звезда + Звезда». В том же году она стала телеведущей утренней программы «Guten Morgen» на музыкальном канале M1. А в 2016 году Насте Каменских предложили роль ведущей в детской версии программы «Рассмеши смешного. Дети ». С 2017 года NK выполняет роль судьи и наставника вокального шоу «X-Factor».

Личная жизнь

В студенческие годы Настя Каменских встречалась со своим однокурсником Владимиром Дятловым, который позже стал бизнесменом и депутатом. После того, как любимый Каменских перевелся в Кораблестроительный институт, пара поддерживала отношения на расстоянии. Но через некоторое время они расстались.

Во время работы в группе «Потап и Настя» Настя Каменских не разглашали подробности своей личной жизни. В интервью она намекала, что есть любимый, но называть его имя не собирается. Через некоторое время СМИ и поклонники заподозрили Каменских в романе с коллегой по группе Потапом (Алексеем Потапенко). В то время он еще был женат продюсером Ириной Горовой. Но даже развод Потапа и Горовой в 2014 году не заставило Настю Каменских открыть правду о своих отношениях.

Открыто о своей любовной жизни Настя Каменских начала говорить только после свадьбы, которая состоялась весной 2019 года. Тогда в загородном комплексе под Киевом Каменских и Потап устроили шумные гуляния со всей шоу-бизнесовой тусовкой Украины. Детей у пары пока нет.

ТОП-5 фактов о Насте Каменских:

1. Кроме как на украинском, Настя Каменских говорит еще и на русском, английском, итальянском и испанском языках.

2. Настя Каменских ведет постоянную борьбу с лишним весом. Она регулярно занимается спортом и правильно питается.

3. Когда Настя Каменских хотела петь в «ВИА Гре». По словам певицы, она давно мечтала об этом, но так и не решилась обратиться к продюсеру трио Константина Меладзе.

4. Настя Каменских не прошла кастинги на «Фабрику звезд». «Дробыш меня не взял. Сказал, что я слишком готова артистка: мол, у меня есть и внешность, и голос, и мне уже ничего шлифовать на «Фабрике». Это такой вариант мягко отшить. Вероятно, он просто не видел во мне ничего путного», – сказала артистка в одном из интервью.

5. Настя Каменских имеет грандиозные планы на свою певческую карьеру. Ближайшая ее цель – получить латиноамриканську «Грэмми».

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