Эксклюзивное интервью с Дакотой Джонсон и Джейсоном Сигелом: Любовь – недостаточно большое слово

Фильм «Друзья навсегда» рассказывает, как проявление человеческой доброты может облегчить боль личной трагедии и помочь пережить жестокие жизненные испытания. В основе сюжета лежит реальная история Николь и Мэттью Тиг, жизни которых разделились на «до» и «после» зимой 2012 года. В тот самый момент, когда у Николь диагностировали рак яичников в терминальной стадии.

Мэттью страдает, разрываясь между уходом за умирающей женой и воспитанием двух маленьких детей. Не в силах наблюдать за терзаниями близкого друга, Дейн Фоше бросает все дела и переезжает в дом супругов, чтобы разделить с ними физическое и эмоциональное бремя. На протяжении последующих 14 месяцев он всецело посвящает себя семье Тиг, вместе с ними проходит через все тяготы – вплоть до смерти Николь в 2015 году.

Премьера фильма «Охотник на монстров»: Интервью с мужем Милы Йовович, режиссером Полом Уильямом Андерсоном. Эксклюзив!

Потрясающее проявление бескорыстия и доброты вдохновило журналиста Мэтью Тига написать об этом разрушительном жизненном испытании в журнале Esquire. Откровенное, местами забавное, но всецело душераздирающее эссе получило название «Друг: Любовь – недостаточно большое слово». Материал, который в 2016-м принес автору победу на премии National Magazine award, произвел неизгладимое впечатление на кинематографистку Габриэлу Коупертуэйт. И когда сценарий, написанный по мотивам этой истории, оказался на ее рабочем столе, она поняла, что просто обязана воплотить его на экране.

«Друзья навсегда» – это ода человеческому проявлению доброты, которое, в каком-то смысле, спасло семью от их печали и скорби. В ленте, съемки которой прошли в родном городе Тига – Фэрхопе, Алабама (США), снялись: обладатель «Оскара» Кейси Аффлек – в роли Мэттью Тига, звезда ситкома «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел – в роли Дейна Фоше, и номинант на премию BAFTA, звезда трилогии «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон – в роли Николь Тиг.

Фильм «Друзья навсегда» выйдет в украинском прокате уже 11 марта. В преддверии премьеры Новый канал совместно с кинодистрибьютором Kinomania подготовил эксклюзивное интервью с исполнителями главных ролей Джейсоном Сигелом и Дакотой Джонсон.

– Как вам, ребята, работалось над этим фильмом, учитывая, что в основе его сюжета лежит такая тяжелая драматичная история?

Джейсон: Мне понадобилась терапия (смеется). На самом деле, было о чем подумать. Меня очень воодушевила работа над этим проектом. Я вынес для себя много уроков во время съемок, и у меня появилась смелость следовать им. Хочу стать лучшим другом, чем был раньше, и сохранить эти ощущения хотя бы на 10%.

Дакота: Эта история не пошатнула мой внутренний мир, но очень воодушевила. Она оказала на меня исцеляющее влияние, мне захотелось быть более уязвимой и близкой для окружающих.

– Эта история заставила вас по-другому взглянуть на жизнь?

Джейсон: Думаю, она только укрепила мою веру в то, что смысл жизни – любить людей и себя.

Дакота: Я знаю, что именно мой персонаж – тот, кто нуждается в помощи. Но и для Дейна, который отправился в поход в Каньонлендс (Национальный парк в штате Юта, США – прим.ред.), телефонный звонок от Мэттью, Николь и их детей мог стать своеобразным «спасательным кругом». Я много думала над этим и пришла к выводу, что он мог оказаться там не случайно. Возможно, Дейн хотел покончить с собой или горел в агонии тяжелейшей депрессии… И тот телефонный звонок мог изменить не только жизнь семьи Тиг, но и жизнь его самого. Это напомнило мне, почему так важно время от времени связываться с близкими и просто проверять, все ли у них хорошо.

– Вы действительно стали чаще общаться с близкими?

Джейсон: Однозначно. Сейчас я стараюсь поддерживать связь со всеми друзьями. Общаюсь с ними гораздо чаще, чем до работы над этим фильмом.

Дакота: Я стараюсь делать то же самое. И сейчас, как никогда, понимаю, что важно продолжать поддерживать связь и проявлять заботу, даже если вас за это не осыпают словами благодарности, не хвалят. Мэттью Тиг поблагодарил своего друга Дейна только в конце истории, потому что это то, чего, как мне кажется, мы все боимся. Боимся раскрыть настоящие чувства, боимся показаться уязвимыми, боимся оказаться непонятыми и получить отказ. Моя личная формула проста: я открываю свое сердце, отдаю всю себя, а скажет ли человек за это «спасибо», его личное дело. Я просто хочу любить людей и помогать им. Бескорыстно.

– Как вам удается оставаться на связи с близкими, учитывая специфику вашей профессии и плотный рабочий график?

Дакота: На самом деле, это вызов. Делать то, что мы делаем, и при этом поддерживать связь с любимыми, постоянно напоминать, насколько они важны, – непростая задача. Разорваться и быть одновременно в нескольких местах – просто нереально. Поэтому я стараюсь соблюдать баланс: если у меня нет возможности быть рядом с друзьями и семьей физически, эмоционально я всегда с ними, и они это чувствуют.

Джейсон: Одна из вещей, которые осознал, когда стал старше, – важно помнить, что работа – неотъемлемая часть жизни. Порой я думаю: «Скоро проект закончится, и я вернусь к реальной жизни». Но это неправильный подход. Жизнь – это здесь и сейчас. В течение 10 лет я беспрерывно работал с мыслями, что когда все закончится, заживу по-настоящему. Но затем пришло осознание: мимо пролетело целое десятилетие, а мне так и не удалось познать вкус «реальной жизни». Поэтому сейчас я стараюсь примирить все ее сферы и достигнуть баланса.

– Играть роли реальных людей было сложнее, чем воплощать на экране выдуманных персонажей?

Джейсон: Меня не беспокоил тот факт, что придется играть реального человека. Дейн – не известный широкой публике персонаж, и его история может стать универсальной, примером настоящей дружбы и преданности, преодоления жизненных испытаний и боли от потерь. В основном меня интересовало, что у нас с Дейном есть общего, именно на этом я и выстраивал свою игру.

В работе над подобными фильмами главная проблема – понять, насколько искренним ты готов быть, когда камера направлена прямо тебе в лицо. Готов ли ты не проявлять весь спектр актерских навыков или делать это максимально не вызывающе вместо того, чтобы стараться произвести впечатление на аудиторию? Вот как я готовился к роли – пытаясь оставаться по-настоящему расслабленным и акцентируя внимание только на том, что происходило вокруг меня.

Мы работали над фильмом довольно долго, вкладывали в него все свои силы и энергию. Наша миссия заключалась в том, чтобы рассказать историю Николь, Мэттью и Дейна так хорошо, насколько это вообще возможно. Поэтому иногда мы точно следовали указаниям режиссера, а иногда разрешали себе некоторые вольности в выражении чувств и эмоций. Мы делали все для того, чтобы в повествовании чувствовалась легкость и жизненность, чтобы в нем не было ни следа наигранности.

– Сколько у вас было времени, чтобы проработать персонажей и подготовиться к роли?

Джейсон: У Кейси [Кейси Аффлек] и Дакоты был плотный график, а мне удалось приехать на две недели раньше. Имела достаточно времени, чтобы погулять по городу и устроиться там, так что к началу съемок я чувствовал себя максимально комфортно. Актерская игра – забавная штука. Поразительно, как небольшие психологические трюки помогают тебе вжиться в роль.

– Дакота, у тебя не было в запасе пары лишних недель, чтобы вжиться в роль. Это как-то отразилось на твоей работе?

Дакота: Я готовилась к съемкам заранее, так что это никак мне не помешало. Кроме того, было невероятно комфортно работать с Джейсоном, ведь мы давно знакомы и хорошо друг друга знаем. Габриэла [Коупертуэйт – режиссер] сделала все, чтобы я чувствовала себя в полной безопасности, поэтому я просто отдавалась инстинктам, играя Николь, – была полностью искренней и, как ранее отметил Джейсон, старалась естественно реагировать на происходящее. Думаю, нам удалось достичь необходимого уровня честности, в этом вы убедитесь, когда увидите результат нашей работы.

– Как вы отреагировали, когда впервые услышали историю Дейна, Николь и Мэттью?

Дакота: Помню, мне пришла в голову мысль: «Как это красиво…» Эта история заставила мое сердце биться быстрее. Я переживала все происходящее вместе с героями, сопереживала им. Мне сразу же захотелось стать частью этой истории, потому что я увидела в ней много себя.

Джейсон: Я прочитал статью Мэттю Тига в Esquire уже после того, как ознакомился со сценарием, поэтому знал, что меня ждет. Но рассказ поразил меня своей остротой, честностью, проникновенностью, мучительностью. Это эссе стоит прочитать всем…

– Одна из самых трогательных линий в сюжете – дружба Мэттью и Дейна. На экране редко можно увидеть столь чуткие отношения между мужчинами…

Джейсон: Полностью согласен… Много думал об этом, и мне пришло в голову, что за 20 лет актерской карьеры я снялся во многих проектах, посвященных теме мужской дружбы. Но их сюжеты обычно разворачивались на фоне иронии и юмора. Поэтому я был счастлив и невероятно горд, что у меня появилась возможность поработать над фильмом, в котором мужскую дружбу не нужно смягчать похлопыванием по спине во время объятий. Двое мужчин могут просто быть рядом и поддерживать друг друга. Я думаю, это очень важный месседж.

Чем старше становлюсь, тем более необходимой и знаковой для меня становится мужская дружба. В любой момент я могу позвонить друзьям и поделиться своими чувствами: «Мне страшно», «Я растерян», «Не знаю, что делать. У меня проблемы. Помоги»… Это осознание пришло ко мне только после 30 лет. А раньше подобное поведение смущало.

– Какие качества, по вашему мнению, определяют хорошего друга?

Джейсон: Интересный вопрос… Хорошие друзья – это те, кто не боятся сказать, что я сбился с пути, и готовы быть рядом со мной в этот момент. Очень легко поддерживать человека, когда у него все хорошо. Гораздо сложнее быть рядом, когда он теряет почву под ногами, сходит с правильного маршрута. Поэтому я невероятно счастлив, что у меня есть друзья, которые любят и заботятся, через что бы им не приходилось проходить вместе со мной.

– Повлияла ли слава на то, как вы заводите друзей?

Дакота: Всю жизнь я была в центре внимания, поэтому у меня отличный радар на фальшивок (смеется). У меня есть близкие друзья, с которыми поддерживаю тесную связь. Они честные, верные… Они потрясающие! Я их очень люблю, но мне также нравится заводить новых друзей. Честно говоря, у меня нет определенного списка качеств, которыми должен обладать человек, чтобы подружиться с ним. Просто чувствую, мой он или нет. Все на уровне интуиции.

Автор: Олеся Бобрик

Читай также:

Когда выйдет последняя часть трилогии «50 оттенков» от имени Кристиана Грея?

Это успех! «Перші ластівки. Zалежні» номинированы на премию «Золотая Дзига 2021»